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2022年11月4日星期五
七欖開戰 港隊睽違三年半大球場獻技 姚錦成爭勝主場謝幕
港壁女團亞洲賽爭冠 今決戰大馬 男隊4強飲恨摘季
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張小倫養傷半年復出 下月出戰香港公開賽
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基奧特起孖兼兩助攻領軍大捷 米蘭相隔9年闖16強
孫興慜眼眶骨折施手術 復出無期戰世盃蒙陰霾
關於世盃：卡塔爾世盃獎金34.5億勝上屆
足壇快遞：日守將中山雄太傷出恐緣盡世盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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