七欖開戰 港隊睽違三年半大球場獻技 姚錦成爭勝主場謝幕

香港國際七人欖球賽 HOY TV 76及77台、有線601/661台 下午15：30起直播

港隊過往在香港七欖賽均需在外圍賽爭奪世界系列賽參賽資格，惟獨兩次皆屈居亞軍，無緣晉級。今年港隊獲外卡與系列賽勁旅交手，姚錦成早前在公開操練後接受訪問，並高呼期待與列強對壘，「相信隊友不會像資格賽時那麼緊張，能夠好好享受比賽。」對於主場最後探戈，姚錦成直言過往在主場總能交出精彩演出，因此也難捨大球場，盼再為香港球迷送上好表現，「在香港打全部都是自己友，打得好會倍感光榮」。

部署戰術迎死亡之組 5人迎地標

港隊陷「死亡之組」，另一華將李卡度坦承在小組賽硬仗連場，但仍盼盡力拉近差距，「不能有一種心態覺得對手比我們強，落場就隨便打，我們全部球員都很努力訓練，希望交出好表現，藉此看看與對手實力相差多少，能否拉近距離」。他指港隊上周完成亞洲系列賽泰國站後，在訓練中有部署新戰術，務求今日對澳洲能給予對手驚喜。另外，港隊將有5人「地標」上陣，包括華將麥季聰、杜靴迪、麥堅尼韋斯、蕯耶斯和虎拿東尼。

澳洲隊挾上屆系列賽冠軍頭銜訪港出賽，自然希望爭取好成績。他們首次成為香港站冠軍要追溯至1988年，當時由名宿甘比斯（David Campese）領軍勝出。澳洲隊主帥文尼迪（John Manenti）笑言，「自甘比斯後，我們已多年未曾染指冠軍， 我記得那真的是很久以前的事，因為當年我才剛從學校畢業」。文迪尼續指，香港七欖賽是系列賽重新開始，兼且是爭取奧運資格的賽事，故球隊上下亦會嚴陣以待。

新西蘭隊在A組另一場分組賽，會先面對蕯摩亞隊。至於爭取香港七欖賽6連霸的斐濟隊，則由英籍名宿高靈士領軍，於今午4時52分先鬥C組對手日本隊。

觀眾上限3.4萬 入場前須快測

隨着本地防疫措施放寬，停辦兩屆的香港七欖賽終於復辦，香港大球場入場人數上限為85%（約3.4萬人），欖總亦宣布政府批准，觀眾席範圍內可以進食，以及飲用包括酒精在內的飲料。不過，基於健康及安全考量，所有入場人士均須在進入大球場前出示同日完成的陰性快速抗原測試結果。