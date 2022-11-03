拿殊下台 杜蘭特曾逼宮現稱震驚 籃網傳斟綠軍前帥接掌

籃網昨主場迎戰芝加哥公牛前只得2勝5負，並於陣前解僱拿殊，由助教華格恩代為領軍，總經理施恩馬斯稱，拿殊上任後一直面對挑戰，因後者在2020年上任起，球隊風波不斷，包括當家球星艾榮拒絕接種疫苗並長期缺陣，杜蘭特又在休季期間公開要求交易等。施恩馬斯自稱需負上一定責任，「球隊未能取得預期的成績，亦偏離我們的目標。我們重新審視開季的情况後，雙方均同意是時候改變」。

杜蘭特轟32分 換帥首擊負公牛

拿殊其後表示，感謝籃網班主蔡崇信與總經理施恩馬斯提供機會，亦感謝球迷的支持，「我的家庭在布魯克林找到家的感覺，亦很喜歡成為這個團體的一分子。祝願籃網能取得成功，我們一家會繼續支持球隊，亦希望球隊能重回正軌」。不過，籃網今日在NBA常規賽未見起色，艾榮只取4分，雖然杜蘭特攻入全場最高的32分，但球隊難阻公牛後衛拉雲最後一節獨得20分，終主場負99：108。

至於今夏曾向籃網管理層逼宮，要求球隊在拿殊和自己之間二選一的杜蘭特，賽後稱是午睡後才知道消息，「我當時感到驚訝，但這在NBA亦很平常，我可以做的就是繼續準備比賽」。杜蘭特續指，很多因素促使拿殊離開，但未有回應籃網內部風波是否構成影響。

綠軍願放行 爵士前教練列人選

雖然籃網總經理施恩馬斯稱尚未落實新帥人選，但據《ESPN》報道，籃網已接洽正被塞爾特人禁賽的烏度卡。這名45歲教頭在2020/2021年球季曾擔任籃網助教，上季轉投塞爾特人擔任主教練，並領軍殺入總決賽，最終以場數2：4負金州勇士屈居亞軍。不過，他在季前卻傳出與隊內女職員有不正當關係，被綠軍禁賽一季。據悉塞爾特人願意放行，而雙方仍在談判中，亦有美媒指猶他爵士前帥史尼達已是人選之一。

勇士敗走熱火三連敗

此外，勇士雖有球星史堤芬居里獻「大三元」，但作客仍以109：116負邁阿密熱火吞下三連敗。