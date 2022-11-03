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2022年11月3日星期四
熱刺出線孫興慜無礙 馬賽反負出局 守將：不知賽和可戰歐霸
馬體會敗走波圖首包尾 施蒙尼基沙文認咎由自取
曼聯征皇蘇爭首名 馬迪爾復操勢掛帥
七欖睽違3年回歸 斐濟福地衝第20冠 教練重臨舊地 稱香港站地位超然
陳俊樂操練傷舊患提前收咧
伍家朗德國賽過關 李卓耀不戰而勝
港壁男女隊全勝闖亞洲團體賽4強
關於世盃：13國闖世盃決賽 「無冕之王」荷蘭三度鎩羽而歸
電視精選
拿殊下台 杜蘭特曾逼宮現稱震驚 籃網傳斟綠軍前帥接掌
吳詠琳意大利賽摘銀 隊友李凱敏掛銅
施維雅達嘉西雅年終賽響頭炮
體壇快訊：男拔萃D1決賽日衝29連霸
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【明報專訊】（請看附圖）
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