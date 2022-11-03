七欖睽違3年回歸 斐濟福地衝第20冠 教練重臨舊地 稱香港站地位超然

颱風前趕及訓練爭六連霸

斐濟隊由新帥高靈士執教，這名英格蘭名宿是世界七人欖球系列賽史上得分王，亦曾獲選為香港國際七人欖球賽「Magnificent 7」團隊成員之一。對於以教練身分再度訪港，高靈士直言興奮，「我球員時代也很喜歡在這裏比賽，香港的氣氛簡直無與倫比。而且香港站是斐濟隊的福地，所有球員都喜歡來港作賽，這是斐濟隊的另一個家，香港站賽事在他們心目中地位超然」。

斐濟隊將於香港站力爭六連霸，以及歷來第20次在港封王，他們與美國隊、西班牙隊和日本隊同處C組，高靈士直言對衛冕信心十足，又指球隊能趕及於颱風「尼格」襲港前，到掃桿埔球場訓練確實幸運。

美國主帥信隔離泡泡助備戰

至於美國隊主帥費迪（Mike Friday）及隊長巴卡（Perry Baker），同日接受網上訪問時也高呼期待在港比賽。美國隊以年輕球員為骨幹，有4人將地標上陣，費迪直言「隔離泡泡」模式有助球員專心備戰，「在教練角度來看，球員可以更專心比賽，讓我們看看誰是明日之星」。

香港站是2022/23球季的世界七人欖球系列賽首個分站，因應本地防疫措施，香港大球場入場人數上限為85%（約3.4萬人），而早前欖總宣布已售出逾2.5萬張門票。另外，HOY TV以及香港國際財經台將免費直播3日賽事。