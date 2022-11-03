熱刺出線孫興慜無礙 馬賽反負出局 守將：不知賽和可戰歐霸

歐聯D組4隊賽前最多只差兩分，最終兩仗昨同時開波下，首、次名組合六度轉變。馬賽憑中堅贊素梅賓巴完半場前建功，令熱刺連同英超在內近5仗先落後。熱刺於54分鐘先憑中堅基文迪朗格勒頭槌扳平，再在補時由中場賀積查治奠勝，賽後6戰11分取小組首名，也篤定4支英超隊晉身16強。法蘭克福在另一場有鐮田大地及高路梅安尼建功，作客以2：1反勝士砵亭，落後熱刺1分居次，自1960年後再闖歐聯淘汰賽。

法蘭克福奪次名 熱刺被批慢熱

開季表現不俗的熱刺賽前傳出與干地洽談續約，但這名意籍領隊是役停賽，未能督師，球隊上半場各方面都被馬賽比下去，最終艱苦反勝。名宿高治為此抱怨道：「為何球隊不能開賽就壓迫對手？如果這種不堪入目的足球無法帶來獎盃，相信球迷也無法忍受。」

孫興慜相撞傷出 助教：眼部腫漲

另一邊廂，馬賽87分鐘有哥拉辛拿斯近門失機，末段空群而出反遭絕殺，賽後續以1分落後士砵亭包尾。先開紀錄的中堅梅賓巴稱不知球隊即使賽和，仍可轉戰歐霸，他說：「後備席應知道士砵亭一仗即時賽果，但場上球員缺乏清晰指示，所以一直壓前。」他此役上半場曾與孫興慜相撞，令後者在29分鐘退下火線，但熱刺助教施迪連尼說：「孫興慜在賽後已好多了，也與隊友一起慶祝。他的眼有點腫漲，我們不知是否腦震盪。」

紅軍破拿玻里不敗身 格流寫劣績

熱刺將在下周日英超主場大戰利物浦。「紅軍」在歐聯A組憑穆罕默德沙拿及達雲紐尼斯入球，2：0擊退客軍拿玻里，贈對方本季各項賽事首敗，但因紅軍首循環輸1：4，終因同分下對賽成績較差而以次名出線。同組阿積士作客3：1輕取格拉斯哥流浪。格流6戰全敗兼得失球差達到-20，取代2011/12年球季的薩格勒布戴拿模，成為歐聯分組賽歷來成績最差球隊。