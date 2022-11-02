情侶港將再戰渣馬研部署 黃啟樂羅映潮爭亞運資格

上屆渣馬男子全場總冠軍黃啟樂，以及上屆10公里組別冠軍羅映潮，表示仍未落實今屆渣馬跑哪項距離組別，但會以半馬及全馬等長距離為主，黃啟樂說：「我們明年的目標，是爭取9月杭州亞運參賽資格，因此要跟教練團隊商量，想想怎部署。若去到亞運，要看年頭哪個比賽是重點，務求一擊即中跑到個人最佳成績（PB）。」

黃啟樂的目標是在全馬跑到破香港紀錄的2小時20分，他指羅映潮的目標則為2小時40分內完成全馬，「因為姚潔貞退役了，她想接棒代表香港」。今屆渣馬有海外跑手參賽，他相信可帶動港將衝擊更快時間，「成績對跑手最緊要，這需要世界級選手帶領，讓年輕跑手親身感受世界級選手速度」，他也期待跟紀嘉文和尹焯熙等港將同場競技，「我們就似幾條船綁在一起，追趕海外選手」。

黃：信獎金加碼添動力

羅映潮對於渣馬在2月復辦感滿意，又指較清涼的天氣有利跑手發揮。對於今屆獎金加碼，sub 3及sub 3:30的男、女子全馬跑手可從過往的「千金先生」和「千金小姐」，到今年可獲1萬元獎金，黃啟樂認為可鼓勵跑手積極訓練，「疫情中斷很多人的訓練，獎金會給大家更大動力重拾跑步」。