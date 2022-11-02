渣馬暫定名額2.5萬 獎金加碼至1萬 本月15日起報名

賽會昨日在渣打銀行大廈舉行記者會，公布賽事詳情，同時宣布將第25屆「馬拉松特別獎勵計劃」的獎金加碼至往年的10倍。所有sub 3及sub 3:30完成馬拉松的香港永久性居民男、女子挑戰組跑手，均可獲特別獎金1萬元，成為「超級千金先生」及「超級千金小姐」。而今屆所有參賽者亦將獲贈第25屆渣馬紀念獎牌。

雖然sub 3獎金是往年的10倍，但今屆本地參賽者的報名費亦有加價，馬拉松報名費為600港元，半馬拉松及10公里項目分別是520及420港元（見表）。

今屆賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松和10公里3個組別，並沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松項目由尖沙嘴彌敦道出發，10公里項目則以東區走廊作起點。所有組別均以維多利亞公園作為終點。

香港田徑總會主席關祺表示：「田總和渣打香港抱着同樣的信念和熱誠，在過去超過25年舉辦了這項香港極具代表性的國際體壇盛事（渣打香港馬拉松），令香港人感到光榮和驕傲。這項賽事不但讓海外及本地跑手共冶一爐、互相較勁，更為全城帶來正能量。」

此外，賽事分階段進行報名，公眾抽籤在11月15日至21日接受報名，在11月25日公布抽籤結果，中籤者必須在11月29日或之前完成付款；公眾抽籤的第二輪結果在12月2日公布，並需在12月6日或之前付款。

賽前48小時檢測 比賽當日須快測

參賽跑手亦須遵循多項防疫措施，包括48小時前進行核酸檢測、當日到場前進行快測陰性、參賽選手必須符合疫苗通行證的要求，並為「藍碼」方可參賽。