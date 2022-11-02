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2022年11月2日星期三
藍武士點兵征卡塔爾 首隊公布決選大軍 古橋大迫原口意外落選
烏足總控伊朗違人權 促褫奪世盃參賽資格
歷屆6東道主奪冠 僅南非分組賽止步
經理人證普巴緣盡世盃 復操再拉傷 法媒：趕及機會近乎零
米蘭迎生死戰 皮奧利賽前續約穩軍心
二姐查比雅年終賽出師不利
杜蘭特艾榮合轟64分 籃網止四連敗
體壇快訊：麥明芯青年賽意國站摘銀
電視精選
渣馬暫定名額2.5萬 獎金加碼至1萬 本月15日起報名
情侶港將再戰渣馬研部署 黃啟樂羅映潮爭亞運資格
石偉雄世界賽列22名 冀走出傷患放眼奧運
港男女壁亞團賽分途報捷 今爭出線
陸俊彥擬海外集訓備戰杭州亞運
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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