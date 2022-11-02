藍武士點兵征卡塔爾 首隊公布決選大軍 古橋大迫原口意外落選

日本隊昨午舉行記者會率先公布26人決選名單，將出戰本月20日至下月19日在卡塔爾舉行的世盃決賽周，以及本月17日在阿聯酋友賽加拿大隊。大軍有20人於歐洲落班，包括南野拓實、伊東純也、富安健洋、遠藤航及久保建英等主力。老將左閘長友佑都及門將川島永嗣將第4度出席世盃決賽周。

不過，些路迪前鋒古橋亨梧和中場旗手怜央、德甲柏林聯中場原口元氣，以及上屆正選中鋒大迫勇也均榜上無名；今夏東亞盃獲選最有價值球員的名古屋鯨魚翼鋒相馬勇紀則入選。而正前鋒僅得上田綺世、前田大然及仍在養傷的淺野拓磨。

森保一連續兩屆率兵

稱期待年輕活力多於經驗

森保一將連續兩屆領軍世盃，大軍有19人首次出席決賽周，把有兩屆世盃經驗的大迫勇也及上屆正選中場原口元氣剔出名單，他承認這決定曾在內部會議引發爭論，最終在有潛質年輕球員與經驗戰將中選擇前者，「有經驗球員固然重要，但我們更期待首次參加世盃的年輕球員，展示渴望成功的野心和活力」。

27歲前鋒古橋亨梧去年中外流些路迪後即站穩正選，效力一季半上陣49場入29球，今季蘇超上陣10場入8球。不過森保一稱這份名單是日本隊目前狀態最好的26人，「我無法徵召所有球員，這肯定是艱難決定，但教練團已審視所有球員代表日本隊時的表現和數據，落實名單前有多次討論，了解球員健康情况，今（昨）早作最後決定。我可以自信地說，今次入選都是狀態最好的球員」。

「藍武士」上屆在分組賽次名出線，16強以2：3遭比利時隊絕殺淘汰出局；今屆位處被視為「死亡之組」的E組，硬碰德國隊及西班牙隊，以及哥斯達黎加隊。森保一曾稱今屆目標是領軍首次打入8強。