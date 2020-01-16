25歲何詩蓓世盃100自摘金慶生 加拿大站包攬2金1銅 轉戰煞科美國站爭女子總冠軍

100自初賽排第3的何詩蓓，在決賽半程游出24.51秒並取得領先，最終以51.33秒先觸池，距個人保持的亞洲紀錄相距0.54秒，但在澳洲及中國隊勁敵未參賽下，亦足以逾0.3秒優勢，擊敗法國及波蘭隊泳手。在當地時間30日晚上比賽的她，賽後笑言：「很滿意自己24歲最後一場比賽的發揮，但沒時間和計劃慶祝了，因為我們還要到（美國）印第安納波利斯繼續比賽。」連同上周的德國站，她出戰6項比賽，只在此站的女子400自失落金牌，在今季世盃排名，以2.7分落後累積6金2銀的美國隊泳手比達妮爾遜（Beata Nelson），有力在後日展開的美國站贏得女子組總冠軍。

麥世霆刷新200蛙港績

芬克包辦男子蛙泳3金

此外，港將麥世霆及Adam Chillingworth昨出戰男子200蛙決賽，最終前者頭段較快，後半程亦保持速度，以2分7.59秒取第7，較Chillingworth初賽創下的香港紀錄再快0.2秒。Chillingworth決賽以2分7.93秒排第8。美國隊現任世界冠軍芬克則游出2分3.78秒封王，包攬今站蛙泳3金。東道主名將麥妮爾在女子100蝶以54.78秒奪金，僅距世界紀錄0.2秒。

各隊本周五將轉戰短池世盃壓軸的美國站，為下月澳洲舉行的短池世界賽作最後檢閱。3名在美留學港將何甄陶、關鵬及伍棹然均會在此站參戰。