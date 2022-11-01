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2022年11月1日星期二
熱刺誓保不敗出線 征馬賽形同決賽 卡尼籲改善慢熱
紅軍難爭A組首名 料半力迎玻蓄銳鬥熱刺
紅魔驚險扑鎚 迪基亞神救居功
盧卡古普巴添新傷 征世盃成疑
皇馬遭基羅納逼和 卻奧斯球員生涯首領紅
關於世盃︰巴西從未缺席世盃 5次封王無出其右
阿蘇領國民隊烏超封王
體壇快訊：港壁亞團賽首日報捷
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25歲何詩蓓世盃100自摘金慶生 加拿大站包攬2金1銅 轉戰煞科美國站爭女子總冠軍
趙顯臻主場包攬3冠 放眼下月亞洲賽
美國殘陣爭世界賽女團六連霸
韋斯塔本墨西哥站封王 14勝寫單季分站冠軍紀錄
韋少領湖人掘金初嘗勝果 榮休已故「籃球先生」99號戰衣
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【明報專訊】（請看附圖）
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