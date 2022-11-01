紅魔驚險扑鎚 迪基亞神救居功

曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯及中堅域陀連迪路夫因傷病缺陣，基斯坦奴朗拿度（C朗）及隊長哈利馬古尼在聯賽復任正選。紅魔在38分鐘憑適逢25歲生日的「福仔」頭槌破網，加上迪基亞於比賽尾段屢救險球，飛身撲出韋斯咸中堅葛特蘇馬的頭槌及中場迪格蘭賴斯的遠射，保持1：0勝果。

獲坦帥讚用球組織進步

福仔寫百球里程碑

曼聯近5場英超不敗，以12戰23分超越車路士升上第5，較第4的紐卡素少1分兼踢少1場。迪基亞連同歐霸近5仗於奧脫福球場保持不失，他被指腳下用球組織欠佳，成為不獲西班牙隊主帥安歷基選用主因，坦夏格認為麾下今季在這方面已進步不少，並稱：「每人都有自己足球哲學和想法，但我認為門將首要工作是保護龍門確保不失球，迪基亞這方面非常出色。」他重申跟這名明夏約滿的31歲門神合作愉快，「他仍很健康，還可進步，已在曼聯留下印記，相信未來也會如此」。而他亦稱讚相隔逾兩月首在英超正選的哈利馬古尼防守出色，助力保不失。