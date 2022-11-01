紅軍難爭A組首名 料半力迎玻蓄銳鬥熱刺

英超列第9 爭前4現危機

與近季英超比較，受傷兵潮影響的利物浦今季表現判若兩隊，日前主場負列斯聯後，排名已跌至第9，被第4位的紐卡素拋離8分，爭取下季歐聯席位現危機。英國傳媒近期報道，高普已將目標放在盃賽上，惟明晨歐聯遇領先3分的拿玻里若未能大捷，紅軍勢仍以次名出線，與其為此仗而拼，不如留力英超出征熱刺。

事實是有報道已指出，紅軍將收起中場堤亞高艾簡達拿、法賓奴、左閘安德魯羅拔臣、右閘阿歷山大阿諾特和上場英超負列斯聯犯錯的後衛祖高美斯，改由佐敦軒達臣、占士米拿、伊巴希馬干拿迪、居迪斯鍾斯及森美卡斯頂上，阿諾特更不諱言「若不勝熱刺，便可忘記英超」，相信已反映紅軍上下的心態。同組阿積士作客少3分的格拉斯哥流浪即使淨負3球，亦可轉戰歐霸，理由是格流首循環對賽負0：4。

馬體會利華分途爭第3轉戰歐霸

B組情况與A組類同，一哥布魯日與落後1分的波圖已攜手出線，明晨分別作客榜末利華古遜及迎戰第3的馬德里體育會的賽果，將決定哪支球隊以首名晉級，與此同時，馬體會亦與少1分的利華分途爭取以第3名資格轉戰歐霸。