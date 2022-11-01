熱刺誓保不敗出線 征馬賽形同決賽 卡尼籲改善慢熱

馬賽vs.熱刺 now643台 明晨04：00直播

熱刺季初表現對辦，英超及歐聯分組賽一度打出9戰6勝2和1負的不俗氣勢，但踏入10月便呈不穩，同是9仗卻4勝2和3負，其間3場歐聯1勝2和未能提早晉級，現雖5戰得8分居首，卻只多次席士砵亭和第3的法蘭克福1分，而明晨的包尾對手馬賽亦手執6分；換言之，4隊均都有出線機會，而熱刺此仗只要不敗便可過關。

干地停賽 傳獲會方斟續約

然而，熱刺箭頭哈利卡尼關注球隊近4場歐聯及英超都先落後，最終取得1勝1和2負，唯一勝仗是上場聯賽作客般尼茅夫，在先落後兩球下最終反勝3：2。卡尼說：「球隊須改善比賽慢熱的弊病，但球員亦展示了面對逆境的頑強不屈鬥志。上場險勝已為球隊出征馬賽帶來很好的感覺。」

熱刺領隊干地亦說：「上仗的勝利已為球隊注入熱誠和激情，有利對陣馬賽的歐聯『決賽』。我已要求隊員須展示對球會的責任感。」這名意大利名帥因上場歐聯主場打和士砵亭末段向球證投訴過激領紅，此役被罰停賽。另據英國傳媒報道，熱刺已準備與領軍剛滿1年的干地洽談續約。他近期屢傳被今季表現不濟的祖雲達斯招手回巢，但「斑馬兵」副主席尼維特昨重申支持教練艾歷尼繼續執教。

山齊士領銜前英超兵爭勝

熱刺此仗續有前鋒李察利臣因傷避戰，但基斯甸羅美路勢休戰一場後復出鎮守後防，而已缺陣1個半月的翼鋒古路施夫斯基亦有望候命先列後備。馬賽則只有曼聯借將中堅艾歷拜利一名傷兵，而前鋒阿歷斯山齊士、中場古安杜斯、皮耶、後衛哥拉辛拿斯、紐奴泰華利斯等前英超兵，則勢成此役另一焦點。同組士砵亭迎戰首循環交手曾在主場吞3蛋的法蘭克福，則有中場柏祖干卡維斯及右閘列卡度艾斯基奧停賽期滿復出。