體壇快訊：港壁今戰亞洲團體賽

傅家俊德國賽鬥希堅斯

德國桌球大師賽外圍賽抽籤結果出爐，香港男將傅家俊和李俊威，分別鬥希堅斯和杜靴迪，「四眼cue后」吳安儀則與巴基斯坦籍的艾斯法交手。

港兄妹世界賽1金3銀

香港體育舞蹈兄妹檔廖啟森/廖雲軒，昨於西班牙阿羅堡舉行的WDSF世界十項全能世界公開賽贏得銀牌，連同早前在荷蘭及北馬其頓的賽事，這次歐訓之旅共收穫1金3銀。

王楚欽孫穎莎稱王封后

中國乒乓球隊昨於WTT世界盃贏得2金1銀，王楚欽在男單決賽以4：2擊敗日本籍球手張本智和封王，孫穎莎則於女單決賽4：3險勝隊友陳夢稱后。

安賽龍首稱霸法國賽

法國羽毛球公開賽昨日煞科，丹麥籍世界一哥安賽龍在男單決賽，以局數21：14及21：15挫同胞真克，首度稱霸這項超級750賽事。

港將奪冠迎龍舟亞洲賽

由香港遊艇會主辦的中途島盃龍舟賽昨於香港遊艇會帆船及賽艇訓練中心上演，港隊女將譚梓慧、張頌灝及胡卓慧組成的「劉榮記蜚龍」隊，以及港隊男將劉展豪、洪子軒及麥廸弘組成的「山寮村梁福慶堂」，分膺「小龍」女子及「中龍」公開組別冠軍，為下月於泰國舉行的亞洲龍舟錦標賽熱身。