何詩蓓世盃連續兩站封后 200自壓莉迪姬奪金 滿意成績勝德國站

何詩蓓日前在女子200自初賽以總成績第3名晉級，她昨於決賽狀態大勇，頭125米快於自己的世界紀錄分段時間，最終游出1分51.13秒強勢奪冠。這名東京奧運雙銀得主賽後表示，未有刻意衝擊世界紀錄，只想盡力游出最佳成績，對於時間比上周德國站更快感到滿意。

莉迪姬1500自寫世績掄元

至於美籍星將莉迪姬在1500自決賽打破世績，以15分18.24秒奪金，她短休約10分鐘即轉戰200自決賽，最終以1分52秒31、比何詩蓓慢1.18秒摘銀，澳籍泳手麥迪遜韋臣掛銅。

鄭渝400混第7衝線

另外，港隊的鄭渝在女子400米混合泳決賽游出4分42.79秒得第7，而16歲加拿大隊新星麥堅杜殊則以4分21.49秒的新世青紀錄奪冠。香港男將劉紹宇在50米背泳決賽以24.22秒以第8衝線，並追平在去年7月在香港短池計時賽所造出的個人最佳時間。

港隊昨晚在煞科日再次登場，何詩蓓在女子100自初賽第4組游出52.50秒，以總成績第3晉級決賽，這名24歲港將繼200自和400自後，力爭在加拿大站個人第3面獎牌，歐鎧淳總成績排第17。林凱喬在50蛙初賽以31.84秒排第9，與決賽席位擦身而過，鄭渝在200米混合泳初賽以2分13.90秒排第13。

Chillingworth寫200蛙港績

港隊男將方面，Adam Chillingworth和世青銅牌得主麥世霆分別在200米蛙泳位列第7、8名齊闖決賽，前者更游出新港績的2分07.79秒，惟黃培燊在初賽止步。劉紹宇則出戰100米背泳初賽並游出53.75秒，惟總成績排第10，無緣晉級。