狂徒意超市襲柏保維拿稱妒忌

《米蘭體育報》報道，兇徒在超市貨架撿走一把刀後犯案，並誤以為外借至蒙沙的柏保維拿是效力AC米蘭後，因妒忌「對方過得好而我很差」施襲。該男子稱不知為何轉移目標，但強調「一直有股力量想殺死自己」。司職後衛的柏保維拿背部有兩處傷口，今晨迎戰博洛尼亞缺陣。

祖雲國米意甲齊捷

祖雲達斯昨晨則意甲憑21歲中場法基奧利一箭定江山，作客以1：0險勝萊切取聯賽三連勝。主帥艾歷尼承認經歷困難時期，讚揚麾下具備勇氣。國際米蘭則憑迪維積、尼高路巴列拿及祖亞昆哥利亞各建一功，以3：0輕取由名宿史坦高域倒戈領軍的森多利亞，69歲「藍黑軍團」激進球迷領袖布奧治同日遭槍殺身亡，大批球迷半場得悉其死訊時離場致意。

卡雲尼西甲傷出戰世盃添憂

西甲方面，巴塞隆拿昨憑羅拔利雲度夫斯基補時階段破網，作客以1：0絕殺華倫西亞。主隊的35歲射手卡雲尼開賽17分鐘傷出，未知能否隨烏拉圭隊出戰下月的世界盃決賽周。皇家蘇斯達則證實，上周歐霸分組賽作客奧摩尼亞時傷出的日本國腳久保建英左肩脫骹。巴黎聖日耳門（PSG）在法甲則有「三叉戟」美斯、尼馬及基利安麥巴比各建一功，以4：3挫客軍特魯瓦，開季13戰不敗得35分續領群雄。