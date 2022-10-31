阿仙奴大勝重登榜首 孫興慜上載黑白照悼梨泰院慘劇

阿仙奴以加比爾捷西斯作箭頭，惟其前線拍檔加比爾馬天尼利甫開賽5分鐘，便接應布卡約沙卡右路K角位傳中頂入。27分鐘，沙卡因左腳受傷退下火線。下半場接戰，入替沙卡的雷斯尼爾遜分別在49和52分鐘梅開二度，加上湯馬士柏迪及馬田奧迪加特其後各建一功，終令諾定咸森林大敗而回。

阿迪達促捷西斯尼基迪亞解入球荒

阿仙奴領隊阿迪達賽前稱，此役前英超及歐霸各共6仗「食白果」的箭頭捷西斯及尼基迪亞需重拾射門鞋。阿迪達說：「他倆職業賽生涯曾出現類似情况。我明白任何前鋒都會有這問題。你必須解決它，這是你的工作一部分。」此外，缺陣兩個月的阿仙奴中場艾利尼已於上周六復操，據報之前需養傷至明年才復出的他，有望在世界盃後提前復出。

另外，韓國首爾知名夜店社區梨泰院前晚發生人踩人慘劇，至少導致153人喪生。熱刺的韓國隊前鋒孫興慜在Instagram先貼上自己的黑白比賽照片，以韓語表達「盼不會再有更多傷亡」，又向受害人致以最深切慰問。他其後再以英語透露，因梨泰院發生的悲劇而心碎。此外，因傷避戰1個半月的熱刺翼鋒古路施夫斯基，據報有望在周三凌晨在歐聯D組最後一輪分組賽生死戰後備復出，作客只少兩分的包尾球隊馬賽。熱刺現以5戰得8分居首，士砵亭和法蘭克福以7分緊隨其後。

夏蘭特韌帶未康復歐聯缺陣

此外，曼城箭頭艾寧夏蘭特因腳傷無緣前晚作客挫李斯特城，主帥哥迪奧拿稱對方已沒發燒，但證實腳部韌帶仍未康復，將缺席周中歐聯G組迎戰西維爾，但或可在下輪英超碰富咸時復出。