何詩蓓世盃加國站摘銅 400自屈居麥堅杜殊莉迪姬 今200自再衝牌

何詩蓓前晚在400自初賽第3名晉級，在昨晨出戰這非主項的決賽，續守在麥堅杜殊及美國隊名將莉迪姬之後，但亦未受其他對手威脅，最終游出3分58.50秒，較上周德國站奪金時創下的香港紀錄慢近兩秒。至於麥堅杜殊最後50米發力，趕過領先大半程的莉迪姬，以3分52.80秒先觸池，贏對方0.08秒。這名加拿大隊泳手的時間，較中國隊泳手王簡嘉禾原本的世青紀錄快超過1秒，僅慢過另一國手李冰潔日前在全國賽創下的世界紀錄。莉迪姬則改寫自己保持的美國紀錄。

港隊今站亦派出另外7將出賽，其中16歲新星麥世霆在男子100蛙以游出1分0.28秒列第14，並以0.03及0.07秒分別擊敗隊友黃培燊及Adam Chillingworth，該項由美國隊的芬克勝出，澳門的周文顥則於決賽排第7。

至於在次日的200自，何詩蓓初賽游出1分56.15秒，總時間亦排第3，排在莉迪姬及澳洲隊的麥迪遜韋遜之後，今早將出戰決賽續爭牌。及後她將壓軸參戰100自。劉紹宇則在男子50背以24.56秒觸池，以初賽第8殺入決賽。

李冰潔全國賽破1500自亞洲紀錄

另外，中國短池世界賽達標賽近兩日有多項亞洲紀錄誕生，其中李冰潔繼創下400自世績後，亦在1500自游出15分41.8秒，較日本泳手小堀倭加的舊紀錄快逾3秒。唐錢婷在女子50蛙及100蛙分別游出29.19秒及1分3.15秒。17歲的陳俊兒則以1分49.61秒刷新男子200蝶世青紀錄，在此項只慢過日本的本多燈。