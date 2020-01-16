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2022年10月30日星期日
樸達領車倒戈吞首敗 1：4慘負白禮頓 迪施比執教6仗初勝
報道：迪基亞落選西班牙世盃初選大軍
理文破傑志不敗金身 球證拔12黃1紅 陳曉明稱勝仗振奮
川崎絕殺神戶 保爭冠希望
文尼傳射居功 拜仁大捷登榜首
關於世盃：今屆6亞洲隊亮相 韓國連續10屆闖決賽周
足壇快遞：奧森漢戴帽領拿玻里大勝
SUN周日體育直播賽程
何詩蓓世盃加國站摘銅 400自屈居麥堅杜殊莉迪姬 今200自再衝牌
李卓耀法國賽4強止步 憾負丹麥球手 平750級賽事個人最佳
紅牛超支被罰款兼扣風洞研發 勁敵齊轟判過輕
伍家麒飄移賽排12位出戰
體壇快訊：費城人世界大賽拔頭籌
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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