理文破傑志不敗金身 球證拔12黃1紅 陳曉明稱勝仗振奮

昨仗有2021人入場，主場出擊的理文排出5後衛陣式，多次令傑志中鋒文尼亞斯跌入越位陷阱，並於18分鐘憑翼鋒艾華頓以招牌切射先開紀錄，加上中場迪高完半場前破網，半場領先兩球。傑志於75分鐘由中堅艾里奧頭槌追回一球，3分鐘後理文後衛徐宏傑從後拉跌明加索夫領紅被逐。藍鳥尾段狂攻不果，理文終險勝2：1，賽後4戰9分升榜首，傑志踢少一場少3分暫列第4。

朱志光：賽事欠精彩如學界

認球員犯「最嚴重錯誤」

是役不乏「埋牙」場面，球證黃偉倫共向兩隊出示12黃1紅。問到球證是否未能控制場面，傑志主帥朱志光稱球證狀態也是比賽一部分，承認兩失球為球員犯下「職業足球最嚴重錯誤」，「球員沒聽球證有否哨聲，一時欠集中便致失球」。他認為賽事緊張但欠精彩，甚至像踢學界足球，「我不希望再看到香港聯賽榜首大戰，一直大腳解圍不輸就夠」。

理文主教練陳曉明說，球隊等待一場可振奮士氣的勝仗已久，對於被批下半場囤兵後場，他稱：「職業足球有時都要考慮成績，我都希望日後可改善受壓時表現。」

另邊廂，東方憑孫銘謙梅開二度，主場4：0大勝深水埗，聯賽兩連勝。今續有3場港超，下午3時由冠忠南區於香港仔運動場對港會、標準流浪在斧山道運動場對和富大埔；香港U23傍晚6時於將軍澳鬥晉峰。