樸達領車倒戈吞首敗 1：4慘負白禮頓 迪施比執教6仗初勝

車路士昨晚作客白禮頓，有主帥樸達及後衛古古列拿首次倒戈舊會，惟甫開賽主隊便狂攻，是役串演中鋒的李安度杜沙特於3分鐘射空門被「藍戰士」後衛堤亞高施華護空門。1分鐘後，白禮頓再於角球攻勢由後衛佩華斯艾斯度比倫的攻門，再被堤亞高施華護空門力保不失。惟白禮頓在下一波攻勢隨即由首於英超擔正的日本隊中場三笘薰，助攻予杜沙特近門射入打開紀錄。

勢不饒人的白禮頓，於14分鐘由蘇利馬治開出角球，車路士的干拿加歷查頭槌解圍失誤，皮球直飛自家門前，其中場拍檔羅夫斯度卓克未及反應擺烏龍，主隊拉開2：0。17分鐘，加歷查藉反擊近門施射但被對手門將羅拔山齊士撲出，隊友基斯甸普列錫補射出界未能追近比數。及至42分鐘，白禮頓再憑反擊由艾斯度比倫左路傳中，車路士後衛杜利奧查洛巴情急解圍擺烏龍，半場領先3球。

下半場積極反撲的車路士，48分鐘由前鋒夏維斯接應加歷查右路傳中頂入扳回一城，但其後無而為繼之餘，再被對手中場柏斯高高斯於完場前補時「埋齋」，最終白禮頓主場贏4：1，為新帥迪施比拿下領軍6戰以來首勝，樸達則吞下帶領車路士10場以來初敗。

夏蘭特腳傷避戰 曼城小勝李城

曼城方面，昨賽前證實艾寧夏蘭特因腳部有傷避戰，由祖利安艾華利斯取代對方掛帥。上半場「藍月」雖大部分時間在對方禁區頂圍攻，但苦無具威脅埋門，主隊李斯特城則憑零星反擊取得攻門機會，包括26分鐘有翼鋒哈維班尼斯窄角度施射，但被曼城門將艾達臣摩拉斯擋出無功而還，半場雙方互交白卷。

換邊後，曼城靠奇雲迪布尼於49分鐘射罰球直飛死角擦柱入網，最終藍月以1：0小勝，賽後12戰得29分，暫以1分壓過今晚才迎戰諾定咸森林的阿仙奴升上榜首。

熱刺反克般茅重回勝軌

至於近况下滑的熱刺作客以3：2反勝般尼茅夫，結束各項賽事4戰不勝頹勢。而紐卡素於主場以4：0大勝阿士東維拉，賽後13戰得24分，以兩分之差緊隨熱刺續排第4位。