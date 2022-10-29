姚錦成七欖演主場告別戰 擬明年亞運後退役 盼好表現報答球迷

HK 7s自2019年4月後復辦，今屆不設外圍賽，港隊獲外卡出戰。港隊昨公布大軍名單，當中包括多名上周在亞洲系列賽泰國站奪冠班底，以及「大師兄」姚錦成。

姚錦成解釋受傷患困擾，身體難以承受高強度賽程，因此未隨隊赴曼谷備戰，亦擬明年杭州亞運後退役，「早前赴歐集訓和比賽2個月，發現自己難以交出高水平表現，加上年紀大需更多時間恢復，7人賽講求體能，種種徵兆告訴自己要選擇重要賽事，與教練商討後下此決定」。

他又坦言作出退役決定時感掙扎，但因杭州亞運延期，故退役日子較預期遲。對於今次主場最後探戈，姚錦成直言難離難捨，「我在香港大球場的發揮最好，因觀眾令我們倍添動力，想在『自己友』面前有好表現」。

外卡參賽遇勁敵 姚錦成期待挑戰

港隊今屆獲外卡參賽，與系列賽勁旅交鋒，姚錦成直言期待挑戰，被編入A組的港隊在下月4日的小組賽撼澳洲隊，翌日連鬥新西蘭隊和蕯摩亞隊，另一主將李卡度則指球隊盼加強防守，阻止對手輕鬆取分，同時要在進攻上善用丹馬克的速度優勢。