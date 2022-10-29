捱過傷患再闖8米 陳銘泰浴火重生

恩師分道揚鑣 赴法修成正果

陳銘泰去年在恩師陳慧賢移居英國後，同年11月底也決定離開舒適圈，隻身前往法國學藝，他形容這段時間為「從未知中尋找方向」，也是「田涯生涯2.0」。他在巴黎跟隨素未謀面的教練訓練，匆匆忙忙參與人生首個室內賽季，惟今年5月室外賽季受腳踭傷患困擾，因此感到一定壓力。

不過，陳銘泰隨後漸入佳境，7月在瑞士的比賽中，於最後一跳躍出8米正，奪冠而回。這是他自2017年7月在亞洲田徑錦標賽跳出8.03米後，再次達到8米大關，這名「跳遠王子」事後更在社交媒體上載照片慶祝，以手勢圈起「8」字，寫上「Finally 8 F**king Meters（終於跳到8米）」。

隨着杭州亞運延期至2023年9月，陳銘泰在社交媒體直言，來年將是更繁忙、更有挑戰的一年。不過，這名27歲港將勇於接受挑戰，「最難過的時候都捱得過去，未來就讓我無懼地努力向前」。