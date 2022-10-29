天資不足拒言棄 林銘夫跳出自我 堅持田徑夢專攻跳遠 世青賽創佳績盼投身全職

林銘夫從小學開始接觸田徑，當時一直專注短跑項目，即使有試玩跳遠賽事，也屬「湊人數」性質。他在升讀陳瑞祺（喇沙）書院後，仍有加入校內田徑隊，惟發育時間較遲，初中時競爭力難及同齡對手，「我小學跑100米和跳高，也參加過全港賽事。不過，我升上中學後，頭3年不是太投入在田徑上，因競爭力不及他人，原本計劃讀書為重，在校隊練習覺得累時，會想到『反正以後唔會做呢行』，令我的底子很差」。

從小愛跑跑跳跳 跳遠尋滿足感

香港在2020年爆疫，令莘莘學子幾乎盡失校園生活，大部分時間只能留在家中上網課，加上體育場地長期「封場」，在校隊練習也成奢望。閒下來的時間，讓林銘夫發現自己始終熱愛田徑，因此在中四再次認真對待這項運動。他續指，在升讀中五的暑假時突然長高，其彈跳力也開始突出，惟短跑成績未見起色，輾轉之下開始跟隨伯樂莊琮懿專注學習跳遠。他說：「我練跳遠後，第一場仍不太懂怎跳，但跳到6.81米，跟體院（17歲潛質隊）培訓標只差1厘米。我覺得專攻跳遠，比起短跑的機會大好多」。

林銘夫在去年11月的分齡賽躍過7.16米，一舉衝過7米關口及達體院標，他憶述當日情况依然興奮。被問到喜歡跳遠的原因，林銘夫直言成績並非主因，反而自己從小到大都愛跑跑跳跳，也能從中找到滿足感，「我會留意起跳高度、動作等細節，如果動作漂亮但成績一般，可能都會覺得滿足」。他續指，即使感疲累或不開心，只要踏入沙池便會重拾好心情。

本港年初經歷第5波疫情，田總等到防疫措施鬆綁，5月才開始復辦測試賽及系列賽等賽事，林銘夫坦承感一定壓力，因為U20世界賽兩年一度，今年是其唯一機會，「這個比賽人生只得一次，我很重視每個達標機會」。當他投放更多時間練習田徑，讀書時間隨之變少，這名18歲港將直言家人和師長起初並不支持自己追夢，「我的學業成績一直跌，他們不理解我在做甚麼，當我只是玩校隊，豐富人生而已。直到我跳到7.49米，他們才理解少少，世界賽之後理解更多。這樣很現實，但他們也是為我好」。

兼顧學業體育 挑戰陳銘泰紀錄

林銘夫今年8月在U20世界賽的男子跳遠初賽跳出7.62米，成為首名在這項賽事晉級決賽的港將，最後收穫第9名。這次經歷令他增添信心，堅定挑戰全職夢，「其他選手都是他們國家隊最頂尖的，而我半途出家，這樣也可以跳入決賽。我在跳遠有成績，就覺得應該繼續走下去，去到幾遠得幾遠」，但他也後悔初中3年未有努力，認為要付出更多去追回錯過的時間。

作為應屆文憑試考生，林銘夫盼以運動員計劃升讀大學，但他笑言要作最壞打算，不論學業或體育成績都要做得更好，而他的目標是挑戰由陳銘泰在2014年造出的7.73米青年紀錄。他說：「我去年9月學跳遠，看到7.73米便覺得遙不可及，但我在U20世界賽跳到7.62米，就覺得自己其實還可以，但我會平常心看待，不會太執著。」

文、圖：許嘉明