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2022年10月29日星期六
樸達駕車誓弒舊主寫隊史 征白禮頓爭10戰不敗 認離隊時機突然拒失機遇
C朗歸隊建功領曼聯大捷 史高斯斥安東尼自轉傳失如小丑
阿仙奴外借兵意國遇襲受傷
傑志惡鬥理文 朱志光信銀牌反勝助備戰
轉會欺詐案獲撒控 尼馬擬入禀索償損失
關於世盃：加國兩戰決賽周 英籍主帥居功至偉
體壇快訊：何詩蓓今世盃衝牌
SAT周六體育直播賽事
天資不足拒言棄 林銘夫跳出自我 堅持田徑夢專攻跳遠 世青賽創佳績盼投身全職
捱過傷患再闖8米 陳銘泰浴火重生
姚錦成七欖演主場告別戰 擬明年亞運後退役 盼好表現報答球迷
李卓耀法國賽挫中國隊二哥闖4強 今乘勝爭入決賽
D1泳賽開鑼誕4學界紀錄 劉建希蘇俊軒求進領軍衛冕
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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