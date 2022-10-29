體壇快訊：何詩蓓今世盃衝牌

李拿特傷小腿唞兩周

波特蘭拓荒者射手李拿特前日主場對邁阿密熱火一仗傷出，據報小腿肌肉拉傷，需缺陣最少兩星期。至於昨日的NBA常規賽，達拉斯獨行俠作客加時以129：125挫布魯克林籃網，盧卡當錫取得41分、11個籃板及14次助攻的「三雙」，彌補第4節末段兩次失誤。

余家寶世運名列第8

第2屆世界賽車運動會昨於法國保羅列卡特賽道展開，港隊在各項目中以小型賽車衝刺賽高級組的余家寶成績較佳，首日5節練習賽中，有兩節都在31名選手中排第8。黃啟軒則在電競排位賽57人中排第18。李英健在13隊的GT賽首節練習排第9，但他與拍檔葉恭正未有出戰次節。

艾朗素上訴得直保第7

世界一級方程式（F1）賽會昨公布，年屆37歲的阿爾派車隊就艾朗素本周初美國站罰時處分上訴得直，保住分站第7，在車廠榜續領先第5的麥拿侖11分。平治車手咸美頓則在今晨墨西哥站練習賽前，表示正與車隊磋商續約，據報新合約到2025年才完結。