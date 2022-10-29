傑志惡鬥理文 朱志光信銀牌反勝助備戰

今季港超兩大爭標分子傑志和理文，今傍晚6時於將軍澳運動場首在聯賽交鋒。「藍鳥」主帥朱志光認為上仗高級組銀牌反勝，有助麾下審慎迎硬仗。主場出擊的理文主帥陳曉明呼籲球迷入場打氣。

明加索夫大勇 獲讚擅跟隊友配合

傑志在開季各賽事5戰全勝，上周在銀牌8強驚險扳平再加時4：1反勝冠忠南區，朱志光認為這仗對球隊是好事，「對球員心理幫助好大，他們在往後比賽會更審慎、更把握機會」。大戰當前他又為麾下減壓，「今仗贏輸都不一定是最終冠軍，始終聯賽漫漫長路」。

傑志30歲土庫曼國腳明加索夫季初大爆發，上陣5場入7球，這名可任兩翼及中場的多面手，獲朱志光讚自3月加盟出戰亞冠盃已顯級數，「他個人技術好，最大優點是閱讀比賽能力強，冷靜之餘有侵略性，又擅跟隊友配合，這是最難令對手招架」。他透露中場查理史葛及吉爾吉斯國腳沙根巴耶夫均有傷上陣成疑，入籍兵費蘭度續串演左閘。

陳曉明籲球迷入場 加維蘭倒戈

理文近兩仗大勝香港U23及深水埗，一眾前鋒如艾華頓、基華尼頓、將倒戈的加維蘭和洛迪古斯都取得入球。陳曉明重申每場同樣重要，「我們每場目標都是爭勝，不過一季只有一次主場對爭標假想敵，希望理文球迷可入場為球隊打氣」。他稱中場亞哥斯達及顏樂楓已傷癒復操，可「夫添」出擊。

另邊廂，東方於下午3時在旺角大球場鬥榜尾的深水埗，力爭聯賽兩連勝。