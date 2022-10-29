阿仙奴外借兵意國遇襲受傷

據報一名46歲男子進入米蘭市郊阿薩戈鎮（Assago）一間家樂福超市持刀施襲，6人被刺傷，其中1名男性超市職員傷重不治，而其餘5名傷者中，包括效力意甲蒙沙的阿仙奴借將柏保維拿，阿仙奴其後發聲明指這名西班牙籍後衛目前情况穩定，沒有生命危險。據路透社消息指，他背部有兩處傷口，但傷勢並不嚴重，惟料需至少養傷兩個月才有望復出。

至於阿仙奴昨晨出戰歐霸分組賽作客荷甲班霸燕豪芬，終被對手鋒將祖爾韋亞文及盧克迪莊分別於56及63分鐘各建一功，以0：2吞今季歐霸首敗，賽後於A組5戰得12分續居首，但被次席的燕豪芬追至落後兩分，下輪小組煞科須擊敗蘇黎世才可確保首名出線16強，若跌至次名則要轉戰附加賽，與歐聯小組第3出局的球隊踢兩回合爭入16強。

廠兵鎩羽而歸 阿迪達嘆失望

「兵工廠」吞敗後，連同日前於聯賽言和修咸頓，今季首次連續兩場不勝，主帥阿迪達直言對戰果失望，「賽果及表現令人失望，但現已沒時間去為此傷感，球隊必須重整旗鼓，接下來每一仗都很重要」。