樸達駕車誓弒舊主寫隊史 征白禮頓爭10戰不敗 認離隊時機突然拒失機遇

白禮頓vs.車路士 now621台 晚上22：00直播

47歲的樸達於2018年執教史雲斯時嶄露頭角，翌季轉投白禮頓首於英超亮相，並帶領「海鷗」於上季取得隊史英超最佳的第9名。今季季初續領軍有好表現下，終在上月初獲剛解僱杜曹的車路士垂青，不惜令解約費挖角，終「閃電」轉掌藍戰士，簽下5年長約，據報年薪高達1200萬鎊（約1.1億港元）。對於今夜首次倒戈，樸達表示：「過去3年我在這裏（白禮頓）有美好的回憶，重回舊地當然令人興奮。當初離開的確來得突然，但這就是足球世界要把握的機遇，當它忽然來到，就要立即做決定，接受新挑戰與否，當你錯過了，便不知會否再有下次。」他又直言自己熟悉舊部能力，因此這仗絕不易踢，麾下須發揮最佳水平，「否則隨時受教訓」。

古古列拿訪舊地 讚樸達理念清晰

今夏同樣由白禮頓轉投「藍戰士」的後衛古古列拿亦力撐再次合作的樸達，形容他執教理念清晰，相信對方可帶領球隊取得成功。

軍情方面，樸達透露除了列斯占士、尼高路簡迪及韋斯利科芬拿續因傷避戰外，另一守將高列巴尼亦難望趕及是役傷癒復出。至於主隊則有日本國腳中場三笘薰加入「十字兵」無緣此戰。

熱刺誓返勝軌 干地：循序漸進

另外，次席的曼城今晚早場作客近期復勇的李斯特城，主帥哥迪奧拿透露陣中首席射手艾寧夏蘭特日前歐聯倒戈多蒙特後有微傷，將在賽前一刻才決定會否讓他是役掛帥。至於上輪聯賽爆冷不敵榜尾諾定咸森林的利物浦，明晨誓主場擊敗近8戰不勝的列斯聯返勝軌。

暫列第3的熱刺今晚則作客般尼茅夫，誓取3分結束各項賽事3戰不勝頹勢。賽前主帥干地稱：「我明白球迷期望很高，但球隊須循序漸進，踢好每場比賽，各支須踢歐洲賽的爭標分子，同樣面對頻密賽程，我們沒有藉口，若希望取得佳績，就要持續交出好表現。」