何詩蓓世盃乘勝衝牌 高原訓練收效 加國站寓賽於操迎世界賽

何詩蓓在周日完結的德國短池世界盃中，勇奪女子100米、200米及400米自由泳冠軍，當中400自刷新港績，而200自則以些微之差錯過由自己保持的世界紀錄，可見早前到西班牙內華達山脈進行高原訓練，甚有成效。她今年曾因扭傷腳踝，錯過6月的長池世界賽，長達10個月未有在國際舞台亮相，這名東京奧運雙銀得主直言，盼透過一連3站的短池世界盃檢視狀態，寓賽於操備戰今年的墨爾本短池世界賽，而她完成德國站後尚算滿意。

文薈喬締50米蛙泳學界紀錄

在今日展開的短池世界盃加拿大站，何詩蓓將出戰自由泳4項賽事（見上表），並會合歐鎧淳、鄭渝、林凱喬、劉紹宇、Adam Chillingworth、麥世霆和黃培燊等港隊隊友，在首日的50米自和400米自初賽登場。

原本入選代表隊的卓銘浩日前則於社交媒體透露，自己在訓練時意外扭傷膝蓋，為安全起見只能忍痛退賽。港隊「新蛙王」麥世霆則與Adam Chillingworth和黃培燊出戰男子100米蛙泳，這名世青銅牌得主亦因參加短池世界盃，錯過最後一年代表母校聖若瑟書院出戰港九區D1學界賽的機會。至於就讀英皇佐治五世學校的中二小將文薈喬，昨在D2學界游泳的女子丙組50米蛙泳決賽游出33.07秒，打破蘇政雅在3個月前所締造的學界紀錄封后。其後她亦在100蛙及4×50米混合泳接力奪冠，在今屆賽事一共勇奪3金。

中國女將破迪米絲400自世績

另外，中國籍泳手李冰潔昨於國內的短池世界賽達標賽中，以3分51.30秒完成女子400米自由泳，將原本由澳籍好手迪米絲保持的世界紀錄推快2.62秒。