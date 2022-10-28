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2022年10月28日星期五
巴塞馬體會「恐怖之夜」蒙羞出局 吞拜仁3蛋降格戰歐霸 沙維稱咎由自取促麾下振作
紅軍3蛋贈阿積士闖16強 紐尼斯失機自責將功補過
熱刺遭逼和陷出局危機 干地斥VAR判卡尼「食詐糊」不公
夏蘭特歐聯傷腳 征李城上陣成疑
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黑客組織「匿名者」促FIFA禁伊朗戰世盃
3名宿5戰世盃 C朗美斯勢平紀錄
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李卓耀法國賽首擊挫周天成過關
體壇快訊：杜凱琹WTT世盃出局
港隊13將征賽車世運 李英健雙線出擊今登場
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【明報專訊】（請看附圖）
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