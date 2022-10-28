巴塞馬體會「恐怖之夜」蒙羞出局 吞拜仁3蛋降格戰歐霸 沙維稱咎由自取促麾下振作

較早開賽的國際米蘭憑迪斯高梅開二度，加上米希達利恩及傷癒復出的盧卡古建功，主場以4：0大勝柏辛域陀尼亞，令巴塞未開賽已無緣16強，並被拜仁慕尼黑攻擊手基拿比在10和31分鐘，以及補時階段，助攻沙迪奧文尼、祖普莫亭和班捷文柏華特建功，令球隊作客淨勝3球，在C組5戰全勝及連續5屆首名晉級。國米以10分居次，巴塞5戰僅得4分肯定第3，將轉戰歐霸附加賽。魯營球場亦完成重建前最後一場歐聯。

巴塞透支擴軍 出局勢拖累財政

巴塞負債累累下今夏仍可大肆擴軍，簽入羅拔利雲度夫斯基等球星，是透過4次財政槓桿透支，包括出售未來轉播收入等，歐聯出局勢對球會財政再構成打擊。羅拔利雲度夫斯基兩度倒戈拜仁均未能入球，相反拜仁主帥拿高斯文連續兩屆分組賽「雙殺」巴塞。據報昨仗魯營場內不少球迷曾高呼美斯名字，因這名阿根廷球王離隊後，巴塞自此未能突破歐聯分組賽。

主帥沙維承認賽前落實提早出局對麾下心理影響很大，令球隊昨仗完全欠競爭力，「此役落敗是球隊犯錯，出局也是咎由自取，只能面對現實要跟歐聯分道揚鑣。我理解外界會說巴塞出局是失敗，但球季並非10月結束，我們必須從打擊中振作，在其他賽事爭標」。

馬體會和利華 卡拉斯高宴客淪罪人

另邊廂，B組的馬德里體育會在恩歷克卡拉斯高於補時最後階段射失12碼，主場只能2：2打和利華古遜，雙雙提早一輪出局。同組的波圖作客以4：0大勝布魯日，令後者吞今屆首敗，兩隊仍以9及10分，較馬體會多4及5分而攜手出線。

隨着巴塞、馬體會及西維爾均出局，今屆歐聯4支西甲隊僅得皇家馬德里出線，自2003/04年改制後，首次只得一隊西甲晉身歐聯16強。多間西班牙傳媒賽後大肆抨擊，《每日體育報》頭版稱巴塞和馬體會是「徹底失敗」，《阿斯報》形容這兩隊同日出局為「恐怖之夜」。《馬卡報》認為馬體會在最後關頭失去出線希望，出局是殘酷。

此外，2023年西班牙超級盃將於明年1月11日至15日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，參賽球隊為皇馬、巴塞、貝迪斯和華倫西亞。