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2022年10月27日星期四
祖雲出局兼醜聞纏身 9年來首無緣淘汰賽 15職員遭控造假帳
曼城悶和蜂兵篤定首名 夏蘭特倒戈發燒僅踢半場
皇馬負萊比錫遭破不敗身 安察洛堤：早料這日會來臨
C朗復出攻舒列夫 坦夏格證華拉尼世盃前難復出
港隊U18亞洲賽豐收獲逾23萬
杜凱琹領銜港乒戰世盃 林高遠頂替梁靖崑戰亞洲盃
關於世盃：1954年世盃場均5.38球歷屆最多
電視精選
南華蟬聯甲一總冠軍 直落3場挫東方 朱亮準雙雙膺最有價值球員
勇士敗走太陽 湯臣生涯首被逐
體壇快訊：奧迪2026進軍F1
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【明報專訊】（請看附圖）
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