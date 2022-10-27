C朗復出攻舒列夫 坦夏格證華拉尼世盃前難復出

C朗於上周中英超曼聯挫熱刺的末段，因拒絕後備上陣及逕自返回更衣室，賽後被會方內部停賽，無緣上周六在聯賽作客逼和車路士。據報他近日在與坦夏格交流後，於英國時間周二已重新加入一隊練習，與此同時，之前受傷的守將哈利馬古尼、雲比沙卡及中場雲迪碧克亦告復操。

坦夏格說：「C朗會被納入對舒列夫的大軍中。我們之前已說得很清楚。他避戰一場後會復賽。」C朗今季歐霸和英超各只斬獲1球。另外，坦夏格證實受傷的華拉尼，在下月20日揭幕的卡塔爾世界盃後才能為曼聯上陣，並對這法國隊守衛出席世盃持樂觀態度。曼聯此役續有傷兵鋒將安東尼馬迪爾缺陣。曼聯在E組暫以4戰得9分排第2，落後榜首皇家蘇斯達3分但多第3的舒列夫6分，故出線形勢相當樂觀。A組一哥及領前英超的阿仙奴，明晨將作客上周中的手下敗將燕豪芬時。

施迪安掌黃潛歐協聯首擊

歐洲協會聯賽C組方面，日前有教練艾馬利轉投阿士東維拉的「黃色潛艇」維拉利爾，將由曾執教巴塞隆拿的64歲新帥施迪安首次領軍，主場迎戰比亞斯華夏普爾。維軍現4戰全勝得12分，晉級高唱入雲。