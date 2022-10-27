曼城悶和蜂兵篤定首名 夏蘭特倒戈發燒僅踢半場

馬列斯宴客 哥迪奧拿促改善

夏蘭特倒戈多蒙特半場後，與後衛祖奧簡斯路齊被換出，本季僅第3場「食白果」。哥迪奧拿說：「他們賽前均感不適，有發燒。我看到他們場上很勞累。」58分鐘，馬列斯主射的12碼遭敵軍門將基哥高保撲出，終令兩軍互交白卷。曼城賽後續領先多蒙特3分以G組首名出線。

曼城自哥帥2016年上任後獲判80個12碼，當中25次「宴客」，哥帥承認失手比率太高，「我欣賞球員沒有失去射球的信心，但無法入球是一大問題，而歐聯比賽勝負分野可以很小」。同組西維爾大勝哥本哈根3：0後篤定以第3名轉戰歐霸。

車路士提前出線 米蘭撕布升次席

E組的車路士作客薩爾斯堡藉高華錫在23分鐘打開紀錄，夏維斯在64分鐘射入世界波，以2：1挫薩爾斯堡，並令樸達領軍9次不敗。AC米蘭則在另一場作客以4：0大勝薩格勒布戴拿模，賽後1分反壓薩爾斯堡，升上次名。