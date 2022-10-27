祖雲出局兼醜聞纏身 9年來首無緣淘汰賽 15職員遭控造假帳

祖雲達斯昨仗須勝出才能保出線歐聯16強希望，卻在17分鐘先失，4分鐘後祖雲由杜辛華荷域助攻前線拍檔摩斯堅恩扳平，但賓菲加在其後半小時內，憑曾效力國際米蘭的翼鋒祖奧馬里奧建功，加上中場拉法施華梅開二度，以4：1遙領。即使「斑馬兵」的米利克及韋斯頓麥堅尼末段「士哥」追近，終仍負3：4，賽後5戰續只得3分，被同得11分的次席賓菲加及一哥巴黎聖日耳門（PSG）拋離8分，自2013/14年球季以來，首次在分組賽「畢業」。

PSG破法 麥巴比美斯兩傳射奠勝

祖雲需在下周中的最後一輪主場擊退PSG，才能確保以第3名資格出戰歐霸。PSG在另一場憑基利安麥巴比及美斯各梅開二度和各有兩次助攻，加上尼馬亦有進帳下，主場以7：2大勝海法馬卡比，與祖雲同得3分的海法則將會主場迎戰賓菲加。帥位高危的祖雲教練艾歷尼說：「我們為出局失望和憤怒，但不承認是失敗，因比賽總有落敗時刻。己隊現在須為意甲和爭取出席歐霸而努力。」

尼維特涉案 法庭拒軟禁會長

此外，都靈檢察部門指，在米蘭交易所上市的祖雲達斯，在2019至21年間的資產負債表虛報球員買賣收支，且揭發在疫情期間，球員只少收1個月薪金，而非對外公開的4個月，最終導致帳面與實際開支相距1.55億歐元（約12.1億港元），球會會長艾里尼和副會長尼維特等15名現任或前任高層均被指涉案。檢察部門更要求法庭頒令軟禁艾里尼，預防他再犯案，但遭法官拒絕。

意足總重啟調查 恐被罰扣分

祖雲方面否認指控，將有20日時間向法院提交詳細回應。意大利傳媒料訴訟會最少擾攘至明夏，暫時難料判罰，但相信有新證據指控祖雲造假帳下，意大利足總需就今年4月判祖雲脫罪一案重新調查，有必要時需作罰款和扣分等懲處。