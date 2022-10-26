港壁球公開賽下月復辦 世界好手4年後再臨 港將期待主場獻技

暌違3年，被列為「世界職業壁球員協會」世界巡迴賽下的最高級別一白金級別的香港壁球公開賽，將於下月底復辦，並為大型體育活動事務委員會「M」品牌認可的活動。香港公開賽男、女子組賽事將分別採用48人賽圈進行，總獎金34萬美元（約265萬港元）。

現時世界一哥、過去兩屆奪得香港公開賽亞軍的埃及籍球手費華域，以及世界排名第2的新西蘭隊球手保高爾將分列1、2號種子；衛冕的蘇奥巴治將以4號種子身分參戰。港隊則派出4名男將參賽，包括世界排名第48的梁子軒及第59的劉子均，以及獲外卡資格的黃祉謙及鄧銘漮。

女子組方面，世界排名1、2位的埃及籍好手蘿雲歌雅和舒雅賓妮為前兩名種子，來自新西蘭的衛冕球手祖姬芝則列4號種子。港隊共派5名女將參戰，包括世界排名第36的何子樂、第46的李嘉兒、第57的湯芷穎，連同兩名外卡球手鄭雅晴及馮靖晞在主場迎敵。

梁子軒冀港人打氣表現更好

港隊月底征韓國戰亞洲賽

港隊一哥梁子軒及一姐何子樂，皆期待於主場球迷面前獻技，前者上屆靠外卡參賽，對於今次以排名取得資格的心情大有不同，「這一年來，我的世界排名有所提升，開始參加到白金級的大型比賽，首圈也能擊敗高排名球手，這給我很大信心。希望今次主場作賽，有香港人支持，氣氛熾熱一點，我會打得更好」。他將在首圈鬥卡塔爾隊的阿卜杜拉，雖然雙方未曾交手，但這名港將笑言近况不俗，自信能拿下勝利。至於何子樂在首圈與隊友馮靖晞「內訌」，若過關勢於次圈硬撼世界一姐蘿雲歌雅。她笑言近來籤運平平，但會盡力作賽，盼在主場打出好表現。

港隊接下來將出發前往韓國，參加本月31日至11月4日舉行的壁球團體亞洲賽，隨後再返港備戰。香港公開賽頭3輪賽事於香港壁球中心舉行，而半準決賽、準決賽及決賽則移師香港公園體育館內搭建的四面玻璃場上演。門票於本周五起在香港壁球總會辦事處公開發售。