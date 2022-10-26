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2022年10月26日星期三
羅拔仔再倒戈 巴塞出線求仁求己 須寄望國米失分 柏迪：準備把握運氣
征阿積士不敗即晉級 紅軍獲敵帥嘆欠運
干地認賽程頻密致疲態 兼顧歐戰僅盡力而為
細威澄清未全身而退 稱告別非掛拍 「未來很大機會復出」
艾馬利接掌維拉 相隔3年再戰英超
梁靖崑被禁賽至年底 中國乒協：慶祝動作不得體
關於世盃：破天荒移師冬季 歐洲聯賽讓路
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伍家朗法羽賽挫國手闖次圈 李卓耀今撼周天成
拓荒者四連勝 23年來最佳開季
體壇快訊：南華衛冕甲一總冠軍叫糊
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【明報專訊】（請看附圖）
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