艾馬利接掌維拉 相隔3年再戰英超

阿士東維拉自上周解僱謝拉特後，一直傳接洽士砵亭主帥阿莫廉，但一直未能成事，最終由艾馬利將接手球隊。報道指會方向維拉利爾繳付600萬歐元（約4640萬港元）違約金，再與艾馬利簽總值3500萬歐元（約2.71億港元）5年合約。50歲的艾馬利前季領「黃潛」贏得歐霸，上季則以黑馬身分殺入歐聯4強。他過去亦曾執教西維爾、巴黎聖日耳門等球隊，但其後旅英未能助阿仙奴重返歐聯而被革職，今次重返英超，料最快明年2月可首度倒戈「兵工廠」。艾馬利昨在維拉利爾的告別記者會上稱要尋求挑戰：「你需要放下情感作計算，我在這裏找到一個重要的家庭，但同時自己要保持專業，接受這個選擇。」

維拉利爾則據報未能邀得馬些連奴回巢，轉而斟介巴塞隆拿前帥施迪安，至於離開阿根廷球會河床的加拉度，亦傳在「黃潛」考慮名單之上。

韋斯咸挫般茅躋前十

另外，韋斯咸昨晨於主場以2：0輕取般尼茅夫，近5場取10分，今季首次進佔前十。客軍暫代主帥加利奧尼爾不滿葛特蘇馬開紀錄一球中，球證與視像裁判（VAR）均未判罰另一主隊守將泰路基拿手球在先。