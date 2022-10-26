羅拔仔再倒戈 巴塞出線求仁求己 須寄望國米失分 柏迪：準備把握運氣

巴塞隆拿在歐聯C組3分落後次席的國際米蘭，且對賽成績較差，只要國米擊敗4戰全敗的柏辛域陀尼亞，巴塞不論對拜仁戰果如何都會出局，很大機會以第3名身分連續兩季轉戰歐霸，嚴重影響球會財政，惟中場新星柏迪表示：「只要未絕望，我們都要相信，要準備好把握一些運氣。」

恐連續兩年轉戰歐霸損財政

巴塞兩周前除了歐聯失利，也在西班牙國家打吡不敵皇家馬德里，於西甲讓出榜首，但近兩場面對維拉利爾及畢爾包均於半場攻入3球，同樣在不失球下大勝。無論翼鋒奧士文尼迪比利、費倫托利斯或安素法迪正選，均表現可人，令35歲的「羅拔仔」利雲度夫斯基近仗可早早休息，養精蓄銳。

近仗亦一度客串翼鋒的柏迪，相信主帥沙維開始找到攻擊體系如何以利雲度夫斯基為重心，但不依賴這名波蘭隊前鋒入球的方法，為此說道：「雖然羅拔還未完全學會西班牙語，但融入得相當好。他會指自己可如何引開對方中堅，助我和加維等隊友走到空位射門。」上仗早段退下火線的新科金童獎得主加維，大腿未嚴重受傷，昨如常參加巴塞操練。惟後衛沙治羅拔圖左肩脫骱，需養傷逾1個月，世界盃後才會復出。

紐亞辛尼續避戰 梅拿勢歸戰線

另一邊廂，拜仁慕尼黑若此仗贏波，或下場對國米不敗，便會提前鎖定小組首名資格。他們在德甲亦擺脫季初不穩走勢，仍有望餘下兩輪反壓柏林聯，成為「冬季冠軍」，關鍵之一是正選重新起用喀麥隆籍前鋒祖普莫亭。後者已連續3仗有入球，也解放回歸左路的沙迪奧文尼。另一翼鋒基拿比近期受惠利萊辛尼受傷回歸正選，則近5仗貢獻兩入球兩助攻。至於病癒的湯馬士梅拿未知會否取代穆斯亞拿，而辛尼與門將紐亞預計下周迎戰國米才會復出。

至於擊敗柏辛域陀尼亞即肯定出線的國際米蘭，教練施蒙尼恩沙基賽前證實，養傷近兩個月的比利時隊射手盧卡古體能恢復良好，此戰可望復出。