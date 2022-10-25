體壇快訊：吳安儀蘇格蘭賽4強出局 伊雲絲封后

中國隊跳水世盃掃8金4銀

中國跳水隊於跳水世界盃德國站掃走8金4銀。昌雅妮於壓軸一日的女子3米板取得363.75分，以15.8分擊敗世界賽金牌得主陳藝文。男子10米台世界冠軍楊健未受膝傷影響，完成6跳後得537.7分，以65.5分大勝隊友楊昊奪金。至於中國隊未派員參加的男女混合團體賽，由美國隊險勝澳洲隊及德國隊。

石宇奇贏丹麥賽破逾3年半錦標荒

石宇奇昨於丹麥羽毛球公開賽男單決賽，苦戰3局後擊敗馬來西亞隊的李梓嘉封王。這名早前被禁賽1年的中國隊球手，自2019年3月的瑞士公開賽後，再贏世巡賽分站。女單的中國隊內訌戰則由何冰嬌挫陳雨菲。

太空人反勝洋基決戰費城人

美國職棒大聯盟（MLB）上屆亞軍侯斯頓太空人，憑新秀謝列美彭拿打出一支3分全壘打，並把握對手紐約洋基第7局守備失誤，兩度跑壘得分，作客6：5反勝，於美聯決賽場數4：0橫掃對方，連續兩年殺入世界系列賽，將與費城人爭總冠軍。後者以場數4：1淘汰聖地牙哥教士，贏得國聯冠軍。

麥伊萊PGA稱王返世界第一

麥伊萊於PGA南卡羅萊納盃連續3日打出低標4桿的67，四日合計267桿，以1桿力壓美籍日裔球手北山卻封王。這名北愛爾蘭名將並藉舒夫拿本周只以283桿排並列45，相隔逾兩年重登世界排名第一。