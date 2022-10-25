何詩蓓獨取3金 膺世盃最佳女將 百米自由泳封后奪9.4萬獎金 加國站乘勇再衝獎牌

何詩蓓在前日的女子100自初賽游出52.41秒，總成績排第1闖決賽，這名東京奧運雙銀得主在昨晨的100自決賽延續強勢，頭50米已取得領先，終游出51.59秒首名觸池，以0.41秒力壓澳洲的麥迪遜韋臣（Madison Wilson）奪冠。

南非新星掃4金1銀 400自非洲最佳

何詩蓓早前左腳受傷，並闊別國際舞台達10個月，她旨在透過本周世界盃調整狀態，以準備年底在澳洲墨爾本舉行的短池世界賽。她表示正在試不同的東西，樂見現時的進度，盼將來愈游愈好。至於在200米及100米自由泳皆屈居亞軍的麥迪遜韋臣，則大讚何詩蓓是厲害的對手，認為有機會跟這名24歲港將同場競技是種榮幸。

總結3日德國短池世界盃，何詩蓓在女子100米、200米及400米自由泳皆包辦冠軍，當中400自更改寫香港紀錄，她憑3面金牌獲得58.5分，榮膺此站世界盃最佳女泳手，與最佳男泳手的馬菲薩斯（Matthew Sates）額外各得1.2萬美元（約9.4萬港元）獎金。19歲的南非隊新星薩斯今次比賽豪取4金1銀，當中在400自以3分36.30秒打破非洲紀錄。其同鄉名將拿高斯（Chad le Clos）亦在蝶泳贏得兩金一銀。立陶宛泳手美露迪（Ruta Meilutyte）在女子50米蛙泳游出歷史第2快的28.60秒，差0.04秒未能打破世績。

港隊8將赴北美 卓銘浩膝傷棄賽

完成德國站後，何詩蓓與各國好手將轉戰美洲，連續兩周分別出戰加拿大多倫多及美國印第安那波利斯的另外兩站賽事。港隊這兩站亦會派出歐鎧淳、劉紹宇、麥世霆等另外7將出賽，但中長途自由泳男將卓銘浩因膝傷需棄賽。