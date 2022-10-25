足壇快遞：拿玻里11連勝平隊史

奧斯汀紐約城季後賽過關

FC奧斯汀昨早於美職季後賽西岸4強，主場以2：1險勝FC達拉斯，將與FC洛杉磯爭奪總決賽席位。東岸4強方面，紐約城憑阿根廷前國腳麥斯摩拉利斯先開紀錄，加上希伯阿羅約及泰利斯麥奴各有進帳，作客以3：1輕取CF蒙特利爾，下周日於東岸決賽鬥費城聯。

史浩克易帥首擊吞敗包尾

上周宣布解僱主帥卡拉馬的史浩克04，周日德甲作客哈化柏林由助教古迪沙暫掌帥印領軍，惟以1：2敗陣，開季11戰1勝3和7負跌至榜尾，聯賽近3仗不勝告終的哈化柏林得11分暫列第11位。拜仁慕尼黑體育總監沙歷咸美斯則證實，球隊在明年1月轉會窗不會有任何收購。

小保加第35次稱霸阿甲

阿甲班霸小保加昨早聯賽煞科戰主場對獨立隊，在費加爾及奧斯卡羅美路等主力壓陣下遭對手逼和2：2，惟次席的競賽會同日主場以1：2不敵河床，令27戰得52分的小保加以兩分優勢重奪聯賽冠軍，亦是球隊第35次稱霸阿甲，並鎖定明年南美自由盃分組賽席位。