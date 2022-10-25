紐卡素挫熱刺凱旋升第4 洛里斯失誤捱批名宿力撐

干地冀增兵保競爭力

洛里斯此戰先在31分鐘出迎「控甩腳」，與紐卡素前鋒哥林威爾遜相撞，後者之後笠入空門。洛里斯在9分鐘後再因長傳落點欠佳，被敵軍截球反擊，最後由米基爾阿米朗突破禁區施射得手，攻入近6場第5球。熱刺換邊後僅由哈利卡尼破蛋，兩連敗後12戰得23分排第3，領先「喜鵲」兩分。

淪為輸波罪人的洛里斯，賽後飽受外界批評。惟曾效力熱刺、現擔任球評的名宿占美列納為對方護航，指他首球與威爾遜相撞，理應判罰犯規，「看看威爾遜的手臂，在該次碰撞阻礙了洛里斯，這應是犯規」。

熱刺領隊干地賽後則再嘆球會陣容深度不足，難以維持競爭力，「我們需要循序漸進，給予時間和耐性，並在轉會市場引入2至3名新援，才可兼顧各賽事」。

華拉尼戰世盃未絕望

此外，日前對車路士傷出的曼聯中堅華拉尼，據報大腿的傷勢較預期稍輕。法新社引述消息指，這名29歲法國隊後衛仍有望征戰下月開戰的卡塔爾世界盃。曼聯41歲名宿卡域克則落實接掌英冠球會米杜士堡，是首次正式執教球會一隊。