港超將帥評述世盃 「試當真」許賢撰主題曲製節目推廣

今屆世盃續由Now TV直播全部64場賽事，Viu TV免費播放當中19場，包括揭幕戰、兩場4強及決賽，另特設手機程式提供球員即場數據等。今屆評述陣容加入本身是熱刺球迷的藝人余德丞，還有冠忠南區主帥鄭兆聰和門將謝德謙、深水埗主帥郭嘉諾及東方球員梁冠聰等。

世盃破天荒於季中上演，其間港超將繼續舉行，南區及深水埗於日前高級組銀牌8強出局，鄭兆聰和郭嘉諾均笑稱因而可任評述，否則將考工夫分配場內外時間備戰。謝德謙稱已通知球會在比賽前兩天都不會評述，而不少世盃比賽均在香港時間晚上6時或9時開賽，令他們不用「捱夜」。

許賢冀藉世盃契機宣傳港足

「試當真」成員許賢為Now TV任今屆世盃宣傳大使及編寫主題曲，MV講述女主角如何由過去從不睇波，受世盃及家人感染而成球迷。許賢認為香港目前世盃氣氛未算熾熱，試當真將會拍攝13集短片節目，將與世盃相關的香港足球故事作推廣，盼藉世盃契機宣傳港足，「我都是因為2006年看世界盃才開始接觸足球。今次參與製作世盃節目經驗，也可當是為港足明年參加的亞洲盃決賽周作鍛煉」。許賢每逢世盃都會撐德國隊，但在上屆世盃分組賽出局，他亦不看好愛隊今屆成績，只持開放態度觀望。