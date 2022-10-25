車路士誓奪堡提早出線 樸達促鋒將改善 米蘭征薩格勒布生死戰

歐聯E組目前形勢微妙，車路士只多包尾的薩格勒布戴拿模3分，故此為免夜長夢多，這次出征碰薩爾斯堡誓爭取奏凱便可晉級。車路士自樸達於9月初由白禮頓走馬上任後，迄今雖連同英超5戰錄得5勝3和的不敗成績，表面上依然強勢，惟過去兩仗場聯賽先後只能與賓福特及曼聯言和及只入1球12碼。

中後場缺3將 傳班主1月再斟C朗

事實上，暫是車路士今季最佳射手的翼鋒史達寧，在今季各項賽事只斬獲4球，前鋒奧巴美揚及夏維斯分別只入3球和兩球，而後者更在歐聯仍未開齋。樸達說：「我們不應將入球問題聚焦在個別球員身上。作為一支球隊，我們整體應可以一起做得好些，這樣個別球員便會受惠。」今夏入主車路士的美國富商班主保亞利疑亦覺鋒力不足，據報明年1月轉會窗重開時，有意再向在曼聯並不愜意的前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）招手。這名37歲葡萄牙國腳上周中在英超，主場挫熱刺末段拒絕後備上陣及返回更衣室，事後被會方內部停賽，無緣日前作客逼和車路士一役。

車路士明晨之戰中後場有隱憂，中場尼高路簡迪及後衛韋斯利科芬拿長唞外，翼衛列斯占士也短期內無法披甲，另一守將高列巴尼則上陣成疑，但或令樸達慶幸的是，薩爾斯堡的「十字軍」多達7人。樸達在車路士的「地標」領軍之戰，正是在9月主場以1：1打和薩爾斯堡。

米蘭多人避戰 薩軍冀復仇

E組另一仗薩格勒布戴拿模主場對AC米蘭均是非勝不可。米蘭雖然在意甲四連捷，卻在歐聯碰車路士兩連敗，此仗更有後衛湯姆利停賽，並有後衛費奧倫斯及門將邁治蘭等5將因傷避戰，增加了薩格勒布報卻首回合作客以1：3敗走之仇的機會。