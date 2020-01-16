何詩蓓世盃200自掄元 德國站第2金 寓賽於操備戰年底世界賽

何詩蓓在首日的400米自由泳以破香港紀錄時間摘下金牌，昨晨於強項200米自由泳同樣未逢敵手，首50米已拉開近1秒優勢，及後一路領放，游至150米後一度超前個人保持的世界紀錄時間，惟她在最後50米稍為放緩，終以1分51.36秒觸池，以2.65秒優勢力壓澳洲籍好手麥迪遜韋臣稱后，贏得個人今站第2面金牌。

何詩蓓在今年6月因腳傷退出長池世界賽，直到短池世界盃德國站才有機會在國際舞台亮相。這次200自成績與自己保持的世界紀錄（1分50.31秒）相差1.05秒，這名24歲港將賽後表示，這場賽事志在重拾比賽節奏，並無特意衝擊紀錄，「我接近1年沒參加短池賽事，加上在練習期間試了不同東西，因此想看看自己的能力」。短池世界賽將於12月假澳洲墨爾本上演，何詩蓓早前透露盼在世界盃寓賽於操，而她昨日表示，尚算滿意目前的表現。

昨100自初賽首名晉級

何詩蓓連奪兩金後，昨午轉戰100米自由泳初賽游出52.41秒，以總成績首名晉級今晨截稿後的決賽，至於麥迪遜韋臣總成績慢0.31秒排第2名晉級。

拿高斯200蝶封王 本站第2金

另外，南非籍星將拿高斯昨晨於男子200米蝶泳以1分49.62秒封王，贏得個人第2金，瑞士籍的邦堤和中華台北隊的王冠閎分列第2、3名。拿高斯賽後直言近兩年半陷入樽頸位，而連場勝仗讓他走出低潮，並為年底的世界賽增添信心。