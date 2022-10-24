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2022年10月24日星期一
卡斯米路助曼聯六戰不敗 入處子球逼和車路士 坦夏格讚制空力強
阿仙奴征聖人首嘗和局 八連勝告終
夏蘭特起孖 曼城洗白續居次
賓施馬缺陣 無礙皇馬輕取西維爾
米希達利恩絕殺 國米破費三連捷
台援蔡立靖取加盟首球 東方闖銀牌4強
13歐洲隊進軍卡塔爾 威爾斯第2度亮相
體壇快訊：哥國腳藥檢肥佬遭禁賽
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港隊七欖系列賽泰國站挫日本奪冠
巴拿亞大馬站封王 首奪總冠在望
體壇快訊：吳安儀闖蘇格蘭賽8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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